Такое мнение 24 Каналу озвучил политтехнолог Борис Тизенгаузен. По его словам, уничтожение Крымского моста – это только вопрос времени в краткосрочной перспективе.

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"Россияне уже фактически прощаются с Крымским мостом. Они прекрасно понимают, что вопрос уничтожения этой логистической цепи – это вопрос времени в краткосрочной перспективе", – подчеркнул политтехнолог.

Путин готов бросить под ноги всю Россию

Борис Тизенгаузен отметил, что все идет по плану ВСУ. Хотя российская пропаганда продолжает продвигать разные бессмысленные тезисы. Он обратил внимание на недавнее заявление министра обороны Сергея Шойгу, который сказал о плане до 2025 года.

Думаю, что они приблизительно поняли жизнеспособность экономики и приблизительно предположили какое-то критическое количество потерь, на которое они готовы. Хотя есть ощущение, что Путин готов положить всю Россию под ноги, чтобы хоть какой-то кусок земли зубами оттянуть,

– добавил он.

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