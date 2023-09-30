Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко розповів 24 Каналу, які можуть виникнути загрози внаслідок такого рішення ворога.

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"Це дійсно серйозно. Це дійсно допоможе розв'язати питання з логістикою. На сьогодні основна частина техніки їде все ж таки через залізничну частину Кримського мосту", – констатував Андрющенко.

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За його словами, гілка матиме такий маршрут: Маріуполь – Волноваха – Розівка на Запоріжжі – Мелітополь і Бердянськ – Крим. Крім того, Волноваха матиме сполучення з Донецьком на півночі.

Оскільки це фактично поновлення залізничної колії, яка колись існувала, працювати значно легше. Росіяни можуть завершити будівництво вже до весни.

Ще одна проблема

Одночасно з будівництвом мосту росіяни загнали в порт земснаряд – судно, яке поглиблює дно в акваторії порту. Так ворог зможе заводити в порт судна великого оснащення.

Залізнична гілка в Маріуполі починається не із залізничного вокзалу, а з порту. Якщо їм вдасться відбудувати логістичний вузол порт – залізниця – Росія, це може стати викликом для нас,

– наголосив Андрющенко.

Тому тепер усе залежить від українських військових. Щоб поцілити в нове сполучення, вони мають кадри із землі, отримати які було дуже складно.

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