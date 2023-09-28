Військовий експерт Олег Жданов прокоментував 24 Каналу можливості такого рішення окупантів і майбутнє нового залізничного мосту.

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"Ну, нехай будують – міст нам не завадить, ми можемо його надалі використовувати для себе. А саме залізничне сполучення наші ракети дістануть", – зазначив Жданов.

За його словами, Генштаб ухвалить рішення знищити залізничну гілку та міст, коли їхнє будівництво буде на фінішній прямій і заважатиме діям українських військових.

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Скільки часу знадобиться росіянам

"Я думаю, усе залежатиме від того, яку кількість залізничних військ вони застосують для будівництва цієї гілки. Якщо ми побачимо, що там прийдуть робочі поїзди і вони рухатимуться доволі швидко, місяць – два – і вони цілком можуть побудувати короткі шляхи", – пояснив Жданов.

Водночас будівництво мосту займе не менш ніж кілька місяців, тому що це складна інженерна споруда, яка повинна витримувати певні навантаження.

Зверніть увагу! Про будівництво нового залізничного сполучення на окупованій Донеччині повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. За його словами, у разі успіху росіяни зможуть об'єднати гілку Маріуполь – Асланове – Кальчик – Волноваха з прямим сполученням з Таганрогом і Ростовом-на-Дону.

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