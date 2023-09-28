Военный эксперт Олег Жданов прокомментировал 24 Каналу возможности такого решения оккупантов и будущее нового железнодорожного моста.

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"Ну, пусть строят – мост нам не помешает, мы можем его в дальнейшем использовать для себя. А само железнодорожное сообщение наши ракеты достанут", – отметил Жданов.

По его словам, Генштаб примет решение уничтожить железнодорожную ветку и мост, когда их строительство будет на финишной прямой и будет мешать действиям украинских военных.

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Сколько времени понадобится россиянам

"Я думаю, все будет зависеть от того, какое количество железнодорожных войск они применят для строительства этой ветви. Если мы увидим, что там придут рабочие поезда и они будут двигаться довольно быстро, месяц – два – и они вполне могут построить короткие пути", – пояснил Жданов.

В то же время строительство моста займет не менее нескольких месяцев, потому что это сложное инженерное сооружение, которое должно выдерживать определенные нагрузки.

Обратите внимание! О строительстве нового железнодорожного сообщения на оккупированной Донетчине сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, в случае успеха россияне смогут объединить ветку Мариуполь – Асланово – Кальчик – Волноваха с прямым сообщением с Таганрогом и Ростовом-на-Дону.

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