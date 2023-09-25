Враг не собирается отступать, продолжает атаки, однако украинские воины виртуозно уничтожают его любые намерения. Об этом 24 Каналу рассказал начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш.

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Ситуация на Бахмутском направлении

Кроме господства на высотах, теперь недалеко от Бахмута для ВСУ открылся тактический плацдарм, который влияет на дальнейшие перспективы наступления и освобождения территорий.

Также у противника появились логистические проблемы, поскольку украинская артиллерия теперь может доставать в глубину их скоплений, до трассы Бахмут – Горловка, расположенной в 3 километрах от украинских позиций.

Пока эта территория под плотным огнем украинских минометов, которые достигают 7 километров и артиллерии, некоторые образцы западной могут бить до 70 километров. Кроме того, активно работают FPV дроны.

Наши дроны настолько виртуозны, что могут залететь даже в салон внедорожника,

– добавил Евлаш.

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Логистика врага

Несмотря на усложненную логистику, у врага еще остались пути поставок для войск. Однако огневой контроль и понимание, что рядом на дороге может прилететь украинский снаряд, сильно влияет на перемещение и морально-психологическое состояние россиян.

После потери своих позиций оккупанты пытаются их вернуть в Клищеевке и Андреевке. Враг активно работает, не жалеет артиллерию, бросает все возможные силы.

Для россиян это очень важно, поскольку эти высоты являются своеобразными ключами к Бахмуту.

Бойцы сообщают, что противник огрызается и стоит до последнего на своих позициях, вероятно там расположены заградительные или карательные отряды, которые во время отступления оккупационной армии совершают над войсками самосуд.

Фактически у россиян не остается выбора – погибнуть на линии фронта или от рук своих надзирателей. Однако есть и другой вариант – сдаться в плен, подчеркнул Евлаш.

Кто воюет у Бахмута

На Бахмутское направление враг стянул очень много живой силы – говорится о новомобилизованных, профессиональных войсках, боевом армейском резерве отрядов "Барс 13" и "Шторм Z".

Во время боев за Клищеевку присутствовали даже подразделения главного разведывательного управления России, так называемый "спецназ". Кроме того, постоянно используются различные частные военные кампании типа "Факела", "Эспаньолы", "Волков", "Рисей" и т.д.

Присутствуют и Тик-ток войска – вблизи стоит армия "Ахмат". Россияне вообще пытаются делать сводные отряды из подразделений, ранее частично разбитых Силами обороны Украины и продолжающих использовать их для штурма, однако напрасно.

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