Вытеснение россиян за реку Бахмутка – одна из первоочередных задач для ВСУ. Такое мнение 24 Каналу озвучил полковник запаса ВСУ, военный эксперт, лётчик-инструктор Роман Свитан.

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"Вытеснение россиян за реку Бахмутка в этом районе – сейчас одна из первоочередных задач. За железную дорогу мы их уже их передвинули, дальше нужно вытеснить за рубежи шоссе, идущее из Горловки на Бахмут, и реки Бахмутка, следующей примерно по такому же маршруту ", – объяснил он.

"Россияне хватаются зубами"

Роман Свитан отметил, что это откроет для ВСУ возможность захода с юга в Бахмут вдоль Бахмутки, железной дороги и шоссе. Удобно заходить вдоль трех линейных ориентиров, которыми можно прикрывать от врага свой правый и восточный фланг и двигаться к Бахмуту с юга.

Россияне это прекрасно понимают. Когда мы вытесним их за Бахмутку, у них практически не будет шансов удержать освобождение с юга, заход в Бахмут. Не за что зацепиться, поэтому последние несколько недель зубами хватаются за эти участки поверхности, потому что видят дальнейшие тактические шаги нашего руководства,

– сказал военный эксперт.

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