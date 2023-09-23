В течение суток произошло 25 боевых столкновений. Враг нанес 5 ракетных и 40 авиационных ударов, совершил 19 обстрелов с РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам.
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