В течение суток произошло 25 боевых столкновений. Враг нанес 5 ракетных и 40 авиационных ударов, совершил 19 обстрелов с РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам.

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