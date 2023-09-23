Протягом доби відбулось 25 бойових зіткнень. Ворог завдав 5 ракетних та 40 авіаційних ударів, здійснив 19 обстрілів з РСЗВ по позиціях наших військ та населених пунктах.
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