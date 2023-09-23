Протягом доби відбулось 25 бойових зіткнень. Ворог завдав 5 ракетних та 40 авіаційних ударів, здійснив 19 обстрілів з РСЗВ по позиціях наших військ та населених пунктах.

Дивіться також Звільнення Андріївки та стабілізація фронту: як за тиждень змінилась карта бойових дій

Сили оборони штурмують росіян під Бахмутом

Карта бойових дій під Бахмутом

Карта боїв у районі Сєвєрного та Авдіївки

Карта боїв у районі Мар'їнки

Сили оборони відбили атаку росіян у районі Роботиного

Карта боїв у районі Роботиного

ЗСУ наступають під Мелітополем