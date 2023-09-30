Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко рассказал 24 Каналу, какие могут возникнуть угрозы в результате такого решения врага.
Вашему вниманию Мариуполь будет жить в Украине, Мелитополь – освободим, – Зеленский
"Это действительно серьезно. Это действительно поможет решить вопрос с логистикой. Сегодня основная часть техники едет все же через железнодорожную часть Крымского моста", – констатировал Андрющенко.
Россияне строят новое железнодорожное сообщение: смотрите видео 24 Канала
По его словам, ветка будет иметь такой маршрут: Мариуполь – Волноваха – Розовка на Запорожье – Мелитополь и Бердянск – Крым. Кроме того, Волноваха будет связана с Донецком на севере.
Поскольку это фактически возобновление существовавшего железнодорожного пути, работать значительно легче. Россияне могут завершить строительство уже до весны.
Еще одна проблема
Одновременно со строительством моста россияне загнали в порт земснаряд – судно, углубляющее дно в акватории порта. Так враг сможет заводить в порт судна большой оснастки.
Железнодорожная ветка в Мариуполе начинается не с железнодорожного вокзала, а с порта. Если им удастся отстроить логистический узел порт – железная дорога – Россия, это может стать вызовом для нас,
– подчеркнул Андрющенко.
Поэтому сейчас все зависит от украинских военных. Чтобы попасть в новое сообщение, у них есть кадры из земли, получить которые было очень сложно.
Россияне строят новую железную дорогу: какие прогнозы
- Политтехнолог Борис Тизенгаузен считает, что идея прямого железнодорожного сообщения с оккупированными территориями свидетельствует о том, что россияне прощаются с Крымским мостом.
- Военный эксперт Олег Жданов считает, что украинские ракеты смогут достать до новой железной дороги врага. Генштаб примет это решение, как только ветка начнет мешать действиям защитников.
- Руководитель Объединенного пресс-центра Сил охраны и обороны "Юг" Наталья Гуменюк назвала планы россиян по новой железной дороге "амбициозным проектом".