Президент отметил, что Мариуполь обязательно вернется в Украину. Кроме этого, он подчеркнул, что и Мелитополь наша армия освободит от оккупантов.

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Зеленский поздравил Мариуполь и Мелитополь с Днем города

Глава государства отметил, что в эту субботу и воскресенье для семнадцати городов Украины их особый день. Среди них есть как свободные города, так и те, которые нужно освободить от российских оккупантов.

"Остер – один из древнейших украинских городов. Краматорск. Немиров. Берислав. Золотоноша. Николаевка. Городня. Гайворон. Вашковцы. Сосновка. Новомосковск. Подгородное. Гнивань. Бобринец. Батурин, чья история помнит и украинское величие, и трагедию уничтожения оккупантами. И Мариуполь. Мелитополь",

– сказал президент.

Он также отметил, что каждый человек и каждый город имеет значение для нас. Зеленский отметил, что граница между Украиной и Россией не только абсолютно четкая на политической карте, но и разграничивает нас и оккупантов и в человеческих душах.

Украинцы не уничтожают, а восстанавливают. Не захватывают, а освобождают. Не идут за чужим, а возвращают свое. Мариуполь будет жить в Украине. Мелитополь освободим,

– подчеркнул украинский руководитель.

Напоследок он пожелал каждому нашему городу скорейшей победы. Президент подчеркнул, что наше государство все для этого делает.

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