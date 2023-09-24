Президент зазначив, що Маріуполь обов'язково повернеться назад в Україну. Крім цього, він наголосив, що й Мелітополь наша армія звільнить від окупантів.

Цікаво Посередників не буде: ви допомагаєте Україні або Росії, – Зеленський нейтральним країнам

Зеленський привітав Маріуполь і Мелітополь з Днем міста

Глава держави зазначив, що цієї суботи й неділі для сімнадцяти міст України їхній особливий день. Серед них є як вільні міста, так і ті, що треба визволити від російських окупантів.

"Остер – одне з найдавніших українських міст. Краматорськ. Немирів. Берислав. Золотоноша. Миколаївка. Городня. Гайворон. Вашківці. Соснівка. Новомосковськ. Підгородне. Гнівань. Бобринець. Батурин, чия історія пам’ятає й українську велич, і трагедію знищення окупантами. І Маріуполь. Мелітополь",

– сказав президент.

Він також зазначив, що кожна людина і кожне місто для нас має значення. Зеленський відзначив, що кордон між Україною та Росією не лише абсолютно чіткий на політичній мапі, а він розмежовує нас і окупантів й у людських душах.

Українці не нищать, а відновлюють. Не захоплюють, а звільняють. Не йдуть по чуже, а повертають своє. Маріуполь житиме в Україні. Мелітополь звільнимо,

– наголосив український очільник.

Наостанок він побажав кожному нашому місту якнайшвидшої перемоги. Президент наголосив, що наша держава все для цього робить.

Раніше Зеленський пообіцяв звільнити Бахмут