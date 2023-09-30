Руководитель Объединенного пресс-центра Сил охраны и обороны "Юг" Наталья Гуменюк отметила 24 Каналу, что атаки украинских военных будут продолжаться.

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"Мы четко обозначили свой курс, направление движения и закрепили у них понимание, что будем освобождать все свои территории и прилагать к этому максимальные усилия", – констатировала Гуменюк.

По ее словам, логистика врага усложнена и замедлена. В условиях динамичного развития событий на поле боя замедление логистики может быть не менее критично, чем вообще ее обрезание. Когда несвоевременно поставляют боеприпасы, то уже может некому будет их поставлять.

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Теперь оккупанты ищут способы перемещения и рассредоточения своих запасов, чтобы не быть пораженными в одной точке.

В частности, они рассматривают такой амбициозный проект – прокладку железной дороги по материковой части временно оккупированной Украины в альтернативу Крымскому мосту,

– отметила Гуменюк.

Речь идет о прямом железнодорожном сообщении с Мариуполем, Волновахой и Донецком. Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что россияне уже начали возводить мост через реку Кальмиус.

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