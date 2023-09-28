Известно, что в момент попадания там проходила встреча высокопоставленных военнослужащих. В частности, ССО сообщили о ликвидации адмирала Соколова – россияне вопреки этому опубликовали видео с якобы "живым" командующим.
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Попадание по российскому объекту
Прямо посреди дня 22 сентября прилетело по штабу командование Черноморского флота России во временно оккупированном Севастополе. Взрыв даже официально подтвердил Минобороны России – однако в своем стиле заявил об отсутствии жертв.
В сети опубликовали фото разрушенного штаба вблизи. На снимке видно, что здание не подлежит дальнейшей эксплуатации – оно буквально в развалинах. Все перекрытия разрушены, а само здание внутри полностью заваленная. В ближайшее время там точно не будет заседать ни один оккупант.
Штаб Черноморского флота уничтожен / фото из телеграм-каналов
Атака по штабу оккупантов
- С помощью Сил специальных операций удалось поразить штаб Черноморского флота во время проведения совещания руководящего состава флота России. Они узнали необходимую информацию и передали ее Воздушным Силам, которые и сделали всю работу. Известно, что наводить украинских военных на цель помогали местные жители Крыма.
- ССО заявили, что удалось уничтожить 34 офицера, а еще 105 россиян были ранены. Среди ликвидированных значится и адмирал Виктор Соколов. Россияне впоследствии начали публиковать "доказательства", что он жив, однако все они вызывают сомнения. Оккупанты могли использовать старые записи Соколова.
- Опубликованные видео содержат либо устаревшую информацию, либо, вероятно, даже стоп-кадры. Впоследствии после атаки минобороны России показало совещание с участием Сергея Шойгу и "живого" адмирала. Однако почему-то он все время молчал и не двигался.
- В Белом доме заявили, что видели опубликованное видео, однако пока рано комментировать ситуацию. Владимир Зеленский пообещал узнать точную информацию о состоянии адмирала Соколова.