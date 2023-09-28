Відомо, що у момент влучання там проходила зустріч високопоставлених військовослужбовців. Зокрема, ССО повідомили про ліквідацію адмірала Соколова – росіяни всупереч цьому опублікували відео з нібито "живим" командувачем.
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Влучання по російському об'єкту
Прямо посеред дня 22 вересня прилетіло по штабу командування Чорноморського флоту Росії в тимчасово окупованому Севастополі. Вибух навіть офіційно підтвердило Міноборони Росії – однак у своєму стилі заявило про відсутність жертв.
У мережі опублікували фото зруйнованого штабу зблизька. На знімку видно, що будівля не підлягає подальшій експлуатації – вона буквально в руїнах. Всі перекриття зруйновані, а сама будівля всередині повністю завалена. Найближчим часом там точно не буде засідати жоден окупант.
Штаб Чорноморського флоту знищений / фото з телеграм-каналів
Атака по штабу окупантів
- За допомогою Сил спеціальних операцій вдалося вразити штаб Чорноморського флоту під час проведення наради керівного складу флоту Росії. Вони дізналися необхідну інформацію та передали її Повітряним Силам, які й зробили всю роботу. Відомо, що наводити українських військових на ціль допомагали місцеві жителі Криму.
- ССО заявили, що вдалося знищити 34 офіцери, а ще 105 росіян було поранено. Серед ліквідованих значиться й адмірал Віктор Соколов. Росіяни згодом почали публікувати "докази", що він живий, однак всі вони викликають сумніви. Окупанти могли використати старі записи Соколова.
- Опубліковані відео місять або застарілу інформацію, або ж, ймовірно, навіть стоп-кадри. Згодом після атаки міноборони Росії показало нараду за участю Сєргєя Шойгу і "живого" адмірала. Однак чомусь він весь час мовчав та не рухався.
- У Білому домі заявили, що бачили опубліковане відео, однак наразі зарано коментувати ситуацію. Володимир Зеленський і собі пообіцяв дізнатися точну інформацію про стан адмірала Соколова.