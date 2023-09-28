Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) проаналізували істерику російських пропагандистів, які намагаються воскресити командувача Чорноморського флоту Соколова.
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Кремль і міноборони не підтвердили, що Соколов живий
Експерти підкреслюють, що російські ЗМІ продовжують публікувати непереконливі "докази" того, що командувач Чорноморського флоту адмірал Віктор Соколов живий.
Зокрема, одне з пропагандистських видань опублікувала інтерв'ю з Соколовим 27 вересня. Однак експерти ISW наразі не готові дати оцінку достовірності відеозапису або дати його зйомки.
Кремль і міністерство оборони Росії зберігають характерну мовчанку з цього приводу і прямо не підтвердили, що Соколов живий,
– мовиться у звіті ISW.
Що відомо про смерть Соколова
- Після того, як Україна 22 вересня завдала удару по штабу Чорноморського флоту Росії, українські військові повідомили про ліквідацію адмірала Соколова та ще багатьох російських офіцерів.
- У відповідь російські пропагандисти опублікували відео з нібито живим командувачем. Українські військові заявили, що уточнюють інформацію про смерть Соколова.
- У Білому домі повідомили, що знають про відео пропагандистів із Соколовим і заявили, що ще рано робити висновки.
- Глава Міноборони України Рустем Умеров в інтерв'ю Крістіан Аманпур з CNN не підтвердив і не спростував факт загибелі Соколова. Однак він сказав, що якщо Соколов помер, "це хороша новина для всіх".
- Рух спротиву на окупованих територіях "Атеш" повідомив цікаві деталі щодо Соколова. Зокрема, ставленик Росії в окупованому Севастополі Міхаїл Развожаєв довів розпорядження Москви про необхідність поширювати чутки, що Соколов вступив у змову з Силами оборони України для знищення свого штабу.