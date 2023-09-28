Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) проаналізували істерику російських пропагандистів, які намагаються воскресити командувача Чорноморського флоту Соколова.

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Кремль і міноборони не підтвердили, що Соколов живий

Експерти підкреслюють, що російські ЗМІ продовжують публікувати непереконливі "докази" того, що командувач Чорноморського флоту адмірал Віктор Соколов живий.

Зокрема, одне з пропагандистських видань опублікувала інтерв'ю з Соколовим 27 вересня. Однак експерти ISW наразі не готові дати оцінку достовірності відеозапису або дати його зйомки.

Кремль і міністерство оборони Росії зберігають характерну мовчанку з цього приводу і прямо не підтвердили, що Соколов живий,

– мовиться у звіті ISW.

Що відомо про смерть Соколова