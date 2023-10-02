Про це пише видання "Медуза" з посиланням на російську службу "Радіо Свобода". Там порівняли супутникові знімки за жовтень 2022 та 2023 роки.

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Нова дорога

Нова автомобільна траса пройде вдалині від населених пунктів. Ймовірно, це через складнощі, які можуть виникнути у зв'язку з розширенням уже існуючої.

Скриншот супутникового знімку сервісу Planet.com

На скриншоті червоною лінією відмічена нова дорога. Синьою – уже існуюча.

Раніше радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко зазначав, що росіяни зіткнулися з логістичними проблемами через Кримський міст і почали будувати пряме залізничне сполучення. Його ймовірний маршрут може бути таким: Маріуполь – Волноваха – Розівка на Запоріжжі – Мелітополь і Бердянськ – Крим. Крім того, Волноваха матиме сполучення з Донецьком на півночі.

Ба більше, за словами Петра Андрющенка, залізнична гілка у Маріуполі починається не із залізничного вокзалу, а з порту. Якщо росіянам вдасться відбудувати "логістичний вузол порт – залізниця – Росія" – це може бути викликом.

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