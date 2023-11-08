Каждый раз, когда на оккупированный полуостров что-то летит, россияне останавливают движение на мосту и делают дымовую завесу, чтобы замаскировать его от ракет. Враг понимает, что рано или поздно это будет иметь большие последствия для Крыма, поэтому нужно делать альтернативу, сказал 24 Каналу бывший работник СБУ Иван Ступак.

Вашему вниманию Достаточно двух попаданий: поможет ли россиянам новая железнодорожная ветка

"Дорога вдоль Азовского побережья будет дальше от фронта, и им кажется, что она будет обезопасена от "шальных" украинских снарядов", – отметил Ступак.

В то же время, депутат Мариупольского горсовета Дмитрий Забавин считает, что такое решение россиянам не поможет. По его словам, достаточно только 1–2 попаданий, чтобы это направление "отдыхало". Враг только еще больше истощит свои ресурсы.

На новой железной дороге хотят заработать

"Все объекты, которые строят на оккупированных территориях за российские деньги, очень "сладкие" для распила бюджетных средств", – констатировал Ступак.

Так, поскольку на оккупированные территории постоянно что-то прилетает, существует высокая вероятность попадания в только что построенный объект. Никто ничего не будет проверять, что позволит снова выделить средства на строительство.

Россия строит новую железную дорогу: последние новости