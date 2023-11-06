Впрочем, это им не поможет и еще больше истощит ресурсы. Об этом в разговоре с 24 Каналом отметил депутат Мариупольского горсовета Дмитрий Забавин.
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Проект новой железной дороги
Дмитрий Забавин подчеркнул, стоит учитывать количество "хлопков", которые произошли за последнее время на временно оккупированных территориях. Поэтому россиян уже ожидают существенных проблем и на новом так называемом железнодорожном сообщении.
Если построят (железную дорогу – 24 Канал), будет достаточно 1 – 2 попаданий и фактически это направление будет "отдыхать" от того, что они могут что-то там перемещать. Это будет в зоне доступности украинских возможностей. Это существенно им не поможет и истощит ресурсы,
– объяснил он.
Но россиянам очень важны новые сообщения. Они перебрасывают оружие и технику, а в обратном направлении вывозят награбленное в Украине.
"Россияне грабят все, что можно – вывозят металл, зерно. И они логистику построили таким путем, что к временно оккупированной территории они привозят оружие, маскируя некоторое через порт строительными материалами, мол собираются что-то отстраивать. Но мы понимаем, что значительная часть того, что приходит в мариупольский порт – оружие. В обратном направлении они вывозят зерно и металл", – объяснил Забавин.
Он добавил, что, несмотря на все старания, у россиян есть значительные логистические проблемы. В частности, на отрезке дороги Новоазовск – Мариуполь.
Россияне строят новые пути сообщения: основные новости
- В конце сентября стало известно, что россияне строят прямое железнодорожное сообщение с Мариуполем, Волновахой и Донецком. Таким образом, они хотели "разгрузить" Крымский мост, который значительно поврежден и не пригоден к транспортировке соответствующего количества оккупационной техники.
- Возле поселка Гранитное в Мариупольском районе оккупанты возводят железнодорожный мост. Но фактически они восстанавливают старую ветку, которая работала до полномасштабного вторжения.
- В британской разведке отмечали, что российские оккупанты используют железную дорогу для перемещения живой силы и оружия. Поэтому эта инфраструктура остается одной из главных целей для ударов Украины.