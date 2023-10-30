В понедельник утром, 30 октября, около 11:25 оккупанты в Севастополе услышали сигналы воздушной тревоги. Уже через полчаса местные телеграм-каналы сообщили о взрывах. Об этом информирует 24 Канал.
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Что известно о сирене и взрывах в Севастополе
Заметим, что кроме остановки движения на Крымском мосту произошла остановка общественного, "морского и наземного" транспорта в Севастополе. Об этом сообщила так называемая дирекция развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
Как пишут анонимные паблики, взрывов было 3 и они были громкими. Гауляйтер Севастополя Михаил Развожаев поспешил заверить, что работает так называемая "российская ПВО" и все службы в состоянии боевой готовности.
Просьба всем сохранять спокойствие,
– попытался оккупант унять истерику людей.
Впоследствии "глава" оккупированного города также проинформировал о дыме в районе Севастопольской бухты. В то же время, он подчеркнул, что это якобы российские военные используют "табельные средства маскировки".
Дым в районе Севастопольской бухты / Фото из телеграм-канала "Крымский ветер"
Около 12:15 Развожаев написал, что якобы обломки воздушных целей упали на территории школы №27 на Северной стороне, на улице Пасечной и в Инкермане.
Отметим, что отбой тревоги в Севастополе раздался около 12:25. Однако это совсем не означает, что угроза для захватчиков миновала.
Взрывы в Крыму: последнее
- В ночь на 30 октября под ударом был ракетно-зенитный полк ПВО в оккупированном Крыму неподалеку от села Еленовка. Были сообщены о 17 раненых вражеских военных и 5 поврежденных автомобилях россиян.
- Так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал об "успешно отбитой атаке дронов" Черноморским флотом России. Кроме того, телеграм-каналы писали о перекрытии Крымского моста.