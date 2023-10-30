У понеділок вранці, 30 жовтня, близько 11:25 окупанти в Севастополі почули сигнали повітряної тривоги. Уже через пів години місцеві телеграм-канали повідомили про вибухи. Про це інформує 24 Канал.
Дивіться також Воювати не можна зупинятися․ Як змінилися військові спроможності Росії з 24 лютого 2022 року
Що відомо про сирену та вибухи в Севастополі
Зауважимо, що, окрім зупинки руху на Кримському мості, відбулась зупинка громадського, "морського та наземного" транспорту в Севастополі. Про це повідомила так звана дирекція щодо розвитку дорожньо-транспортної інфраструктури.
Як пишуть анонімні пабліки, вибухів було 3 та вони були гучними. Гауляйтер Севастополя Міхаіл Развожаєв поспішив запевнити, що працює так звана "російська ППО" та усі служби в стані бойової готовності.
Прохання всім зберігати спокій,
– спробував окупант вгамувати істерику людей.
Згодом "голова" окупованого міста також проінформував про дим в районі Севастопольської бухти. Водночас він наголосив, що це нібито російські військові використовують "табельні засоби маскування".
Дим в районі Севастопольської бухти / Фото з телеграм-каналу "Кримський вітер"
Близько 12:15 Развожаєв написав, що нібито уламки повітряних цілей впали на території школи №27 на Північній стороні, на вулиці Пасічній та в Інкермані.
Зазначимо, що відбій тривоги в Севастополі пролунав близько 12:25. Однак це зовсім не означає, що загроза для загарбників минула.
Вибухи в Криму: останнє
- У ніч проти 30 жовтня під ударом був ракетно-зенітний полк ППО, що в окупованому Криму неподалік від села Оленівки. Були повідомленні про 17 поранених ворожих військових та 5 пошкоджених автомобілей росіян.
- Так званий губернатор Севастополя Міхаіл Развожаєв повідомляв про "успішно відбиту атаку дронів" Чорноморським флотом Росії. Окрім того, телеграм-канали писали про перекриття Кримського мосту.