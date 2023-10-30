У понеділок вранці, 30 жовтня, близько 11:25 окупанти в Севастополі почули сигнали повітряної тривоги. Уже через пів години місцеві телеграм-канали повідомили про вибухи. Про це інформує 24 Канал.

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Що відомо про сирену та вибухи в Севастополі

Зауважимо, що, окрім зупинки руху на Кримському мості, відбулась зупинка громадського, "морського та наземного" транспорту в Севастополі. Про це повідомила так звана дирекція щодо розвитку дорожньо-транспортної інфраструктури.

Як пишуть анонімні пабліки, вибухів було 3 та вони були гучними. Гауляйтер Севастополя Міхаіл Развожаєв поспішив запевнити, що працює так звана "російська ППО" та усі служби в стані бойової готовності.

Прохання всім зберігати спокій,

– спробував окупант вгамувати істерику людей.

Згодом "голова" окупованого міста також проінформував про дим в районі Севастопольської бухти. Водночас він наголосив, що це нібито російські військові використовують "табельні засоби маскування".

Дим в районі Севастопольської бухти / Фото з телеграм-каналу "Кримський вітер"

Зверніть увагу! Згодом з'явилася інформація про можливий приліт по аеродрому в Новофедорівці. Разом з тим місцеві писали про те, що нібито "щось збили" та "є влучання" в Севастополі, зокрема в районі бухти.

Близько 12:15 Развожаєв написав, що нібито уламки повітряних цілей впали на території школи №27 на Північній стороні, на вулиці Пасічній та в Інкермані.

Зазначимо, що відбій тривоги в Севастополі пролунав близько 12:25. Однак це зовсім не означає, що загроза для загарбників минула.

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