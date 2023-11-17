Депутат Запорізької обласної ради Сергій Лишенко розповів 24 Каналу, як працює логістика окупантів на Півдні. Крім того, через росіян на ЗАЕС стався блекаут.

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Стан залізниці

Лишенко зазначив, що залізнична гілка, можна сказати, працює не дуже стабільно. Вона зазнавала серйозних обстрілів. Саме з цим пов'язане бажання окупантів побудувати альтернативну південну гілку, яка буде більш убезпечена від фронту, бо буде розташована далі.

Основна логістика будується саме завдяки автомобільному транспорту та забезпеченню. У першу чергу потягом привозять до Маріуполя. У Маріуполі потім розвантажують і вже автомобілями завозять до Токмака, Бердянська, Приморська умовно кажучи,

– зауважив депутат Запорізької обласної ради.

За його словами привозять туди, де перебувають солдати, наприклад, до баз відпочинку. До Мелітополя ще ходить потяг з Криму, там є залізнична гілка, тож є альтернативна ступінь підвозу.

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Атаки на Мелітополь і Токмак

Міський голова тимчасово окупованого Мелітополя Іван Федоров розказав про "бавовну", що завітала до ворога в Мелітополі та Токмаку. Поки він не може сказати, скільки окупантів було знищено внаслідок атаки. Однак на цьому неприємності для ворога не закінчилися.

Було чутно вибухи біля селища Веселого. Там було чимале угруповання російських військ. Це ті частини, які ворог частково вивів з Мелітополя та Токмака.

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