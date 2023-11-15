Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области. Отмечают, что еще трое работников ГСЧС получили ранения.
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Что известно о погибших
В ГСЧС также обнародовали информацию о погибших работниках и их фото.
- Виталий Накаряков – старший пожарный спасатель ГСЧС родом из Энергодара, мастер-сержант службы гражданской защиты.
Мужчина участвовал в защите границ Украины в зоне АТО, награжден Нагрудным знаком "За отвагу в чрезвычайной ситуации" весной 2023 года. У него остались жена и трое детей.
Российский удар оборвал жизнь спасателя / Фото ГСЧС
- Сергей Дорогокупля – пожарный спасатель, сержант службы гражданской защиты.
До оккупации русскими войсками Васильевского района работал в пожарно-спасательной части пгт Михайловка. У мужчины остались сестра и родители.
Спасатели работали на месте обстрела / Фото ГСЧС
Погибли во время повторного обстрела
Оба мужчины – молодые. Виталию – 31-лет, Сергею – 34. Они работали на месте обстрела в Запорожской области, когда россияне атаковали повторно.
Молодые, преданные своему делу спасатели. Их жизнь сегодня цинично оборвала Россия. Ребята работали на месте обстрела в Запорожской области, когда оккупанты нанесли повторный удар,
– уточнили в ГСЧС.
Главное об атаке
- Утром 15 ноября российские захватчики тремя ракетами ударили по гражданской инфраструктуре одного из населённых пунктов Запорожского района. Атаки прошли в период с 9:50 до 10:18.
- Также пострадали четверо гражданских граждан.