Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що вороги продовжували перекидання протягом вихідних – 18 – 19 листопада. Раніше депутат Запорізької обласної ради Сергій Лишенко розповідав, що залізнична гілка у ворогів на Запоріжжі працює не надто стабільно.
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Що відомо про військові переміщення ворога на Запоріжжі
Протягом вихідних зберігся пріоритет по Запорізькому напряму з домінуванням Бердянського. Переважно – вантажівки з боєкомплектом та особовим складом. Встановлено нові позначки,
– пояснив Андрющенко.
За його словами, 19 листопада з боку Невського в напряму Центру пересувалась колона з 15 авто:
- тентовані "Урали" та "КамАЗи";
- броньований кунг на базі "Урала";
- "Зу23";
- бензовози з маркуванням.
"У новосформованих штурмових підрозділах, які проходять підготовку на узбережжі, встановлено шеврон з зображенням акули", – розповів радник мера Маріуполя.
Він пояснив, що, накладаючи мапу переміщень на мапу бойових дій зрозуміло, що останні перекидання відповідають оперативно-тактичним завданням. Зокрема, в районі Вербового по Бердянському напряму та Токмаку.
Як вороги перекидають техніку на Запоріжжя
- Депутат Запорізької обласної ради Сергій Лишенко розповідав 24 Каналу, що російські загарбники перекидають техніку та особовий склад автомобільним транспортом. Адже залізниця зазнавала серйозних обстрілів, тому працює не стабільно.
- Депутат пояснив, що вороги спочатку все звозять в Маріуполь. Тільки після цього розвантажують, та вже автомобілями завозять до умовного Токмака, Бердянська, Приморська.
- До речі, зброю окупанти звозять на бази відпочинку, на яких перебувають солдати. Тож не дивно, що ЗСУ там періодично влаштовують окупантам "бавовну".