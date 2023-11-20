Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що вороги продовжували перекидання протягом вихідних – 18 – 19 листопада. Раніше депутат Запорізької обласної ради Сергій Лишенко розповідав, що залізнична гілка у ворогів на Запоріжжі працює не надто стабільно.

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Що відомо про військові переміщення ворога на Запоріжжі

Протягом вихідних зберігся пріоритет по Запорізькому напряму з домінуванням Бердянського. Переважно – вантажівки з боєкомплектом та особовим складом. Встановлено нові позначки,

– пояснив Андрющенко.

За його словами, 19 листопада з боку Невського в напряму Центру пересувалась колона з 15 авто:

тентовані "Урали" та "КамАЗи";

броньований кунг на базі "Урала";

"Зу23";

бензовози з маркуванням.

"У новосформованих штурмових підрозділах, які проходять підготовку на узбережжі, встановлено шеврон з зображенням акули", – розповів радник мера Маріуполя.

Він пояснив, що, накладаючи мапу переміщень на мапу бойових дій зрозуміло, що останні перекидання відповідають оперативно-тактичним завданням. Зокрема, в районі Вербового по Бердянському напряму та Токмаку.

Зверніть увагу! Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський ще у вересні 2023 року пояснював, що активізація контрнаступу ЗСУ розпочнеться після визволення Токмака у Запорізькій області. Адже там ворог дуже розраховує на свою оборону.

Як вороги перекидають техніку на Запоріжжя