Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що своїми словами вороги підтвердили загибель російського "поліцейського" в лікарні. Успішно підірвали ворога 10 листопада.

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Як вороги скаржаться на втрати в Маріуполі

Ранок починаємо з хороших новин. Російські ресурси підтверджують не лише підрив авто російського поліцейського, але його загибель в лікарні. Прекрасна новина,

– пояснив радник мера.

Він додав, що не менш добрим є те, що відбулось збільшення рахунку "россияне VS МСпротив" на користь спротиву Маріуполя.

Своєю чергою вороги побідкались, що:

одного так званого працівника "поліції" підірвали 10 листопада у його ж машині. Згодом у лікарні він помер;

протягом 10 – 11 листопада в Маріуполі вбили двох поліцейських та одного ФСБшника – їх застрелили. Одного – снайпер, двох інших – вбили пострілом в потилицю.



Окупанти скаржаться на загибель своїх же в Маріуполі / Скриншот з ворожих телеграм-каналів

Поліцейського в Маріуполі підірвали

Петро Андрющенко розповів, що 10 листопада в Маріуполі на проспекті Металургів підірвали машину одного з так званих "правоохоронців" окупаційного корпусу. У мережі писали, що "подарунок" йому передали активісти спротиву з нагоди в Росії дня поліції.

Самі ж російські пропагандисти писали, у місті просто нібито горів автомобіль. Тобто окупантам знадобилось декілька днів, щоб нарешті розповісти, що в машині підірвався так званий їхній "поліцеський", який і загинув згодом в лікарні.

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