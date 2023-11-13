Полковник запасу ЗСУ, військовий експерт, льотчик-інструктор Роман Світан сказав 24 Каналу, під чим командуванням діють сьогодні партизани в тилу ворога.
До теми Ворог нічому не вчиться: вибух у штабі росіян в Мелітополі вже не вперше
Впроваджені в російські війська
Український партизанський рух створився та діяв у 2014 – 2015 роках. Зокрема в Донбасі організовувались партизанські загони.
Я свого часу керував цим партизанським рухом і чудово знаю, як все розгорталось. Проте з середини 2016 року, після утворення Сил спеціальних операцій ЗСУ (цей рід сил був заснований у січні 2016 року – 24 Канал), Центр керуванні партизанським рухом перейшов до ССО. Тому зараз в Україні партизан як таких вже немає,
– пояснив військовий експерт.
Зараз партизани є співробітниками Збройних Сил України, і вони підпорядковуються або ССО, або ГУР.
Як діють українські партизани на окупованих територіях: дивіться відео
Сьогодні, за словами полковника запасу ЗСУ, вони впроваджені у російські війська. Минулого року росіяни почали "грести" усіх до своїх збройних сил, то й позабирали і наших партизан. Деякі з них вже виросли до старшого офіцерського складу. А тому для українських сил не проблема вирахувати та виконати бойове завдання – навести ракету або ліквідувати якусь групу.
"Росіяни "світяться" як новорічні ялинки, і на кожному розі їх чекає небезпека, тому іноді вони на це звертають увагу. Але таке знання уходить разом з відмінусованим російським командним складом. А новий склад повторює ті самі помилки, що й попередники. А тому ССО та ГУР ще вистачить роботи", – наголосив Роман Світан.
Що відомо про влучання по штабу окупантів в Мелітополі
- За повідомленням ГУР МО 11 листопада в місті пролунали потужні вибухи, внаслідок яких було ліквідовано штаб окупантів – саме під час наради, в які брали участь офіцери росгвардії та ФСБ. За даними української розвідки, було ліквідовано щонайменше трьох офіцерів росгвардії. Удар організували представники місцевого руху опору.
- Як зазначив міський голова Мелітополя Іван Федоров, після вибуху по місту "на шаленій швидкості літали автівки силовиків".
- Водночас окупанти розповідали, що причиною вибухів стала нібито несправність газового обладнання в автомобілі, який вибухнув. Саме підрив автівки спричинив такі наслідки для окупантів.
- Крім того, Федоров уточнив, що окрім трьох ліквідованих офіцерів росгвардії, зазнали поранення десятки російських військових. Декілька годин їх вивозили швидкі з місця вибуху.