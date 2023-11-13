Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) в актуальному огляді проаналізували заяви української розвідки щодо атак по росіянах на окупованій території упродовж останніх днів.

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Зазначають, що українські партизани атакували російський військовий штаб в окупованому Мелітополі Запорізької області. Під час атаки ліквідовано щонайменше 3-х офіцерів ФСБ і Росгвардії Росії.

На посилення атак вказує інтенсивність останніх операцій:

напад українських партизанів на колишнього голову "народної міліції" так званої "ЛНР" 8 листопада;

удари по військовій базі росіян в окупованому Скадовську Херсонської області та об'єктах Чорноморського флоту в Криму 9 листопада;

щонайменше три атаки та напад партизан у тилу самої Росії 11 листопада.

До того ж в Інституті зауважили, що "українські сили з літа 2023 проводять кампанію ударів, спеціально спрямовану проти окупованого Криму".

Україна, схоже, посилює атаки на російську армію, об'єкти її матеріально-технічного забезпечення та інші важливі активи у тилових районах окупованої України та на території Росії,

– підсумували в ISW.

Що цьому передувало