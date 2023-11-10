Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, а також телеграм-канал "Маріуполь.Спротив". Деталі щодо підірваного авто окупантів обіцяють розповісти згодом, передає 24 Канал.

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У Маріуполі підірвали авто окупанта

За інформацією Андрющенка, авто одного з поліціантів окупаційного корпусу підірвали на проспекті Металургів. Подарунок передали активісту спротиву. У мережі вони повідомили, що "подарунок" передали з нагоди дня міліції, який росіяни святкують 10 листопада.

Сьогодні поліцаї святкують професійно свято в Маріуполі. Ми свій подаруночок вже передали. Тепер залишилось подивитись – чи пригостять товаришів / колег, чи зажмуть? Ну, з огляду на потенційно госпіталізованих….

– прокоментували вибух у "Маріуполь.Спротив".



У Маріуполі підірвали авто окупанта / Фото "Маріуполь.Спротив"

Андрющенко заявив, що подробиці щодо вибуху будуть повідомлені згодом. Він також сподівається, що, можливо, це не останній сюрприз для окупантів сьогодні.

"Нарешті добрі новини з міста", – прокоментував вибух Андрющенко.

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Тим часом російські пропагандистські телеграм-канали заявляють, що у Маріуполі просто "горів автомобіль".

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