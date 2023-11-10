Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, а также телеграм-канал "Мариуполь.Сопротивление". Детали по поводу взорванного авто оккупантов обещают рассказать позже, передает 24 Канал.

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В Мариуполе взорвали авто оккупанта

По информации Андрющенко, автомобиль одного из полицейских оккупационного корпуса взорвали на проспекте Металлургов. Подарок передали активисту сопротивления. В сети они сообщили, что "подарок" передали по случаю дня милиции, который россияне празднуют 10 ноября.

Сегодня полицаи празднуют профессиональный праздник в Мариуполе. Мы свой подарочек уже передали. Теперь осталось посмотреть – угостят ли товарищей/коллег, или зажмут? Ну, учитывая потенциально госпитализированных….

– прокомментировали взрыв в "Мариуполь.Сопротивление".



В Мариуполе взорвали авто оккупанта / Фото "Мариуполь.Сопротивление"

Андрющенко заявил, что подробности взрыва будут сообщены впоследствии. Он также надеется, что, может быть, это не последний сюрприз для оккупантов сегодня.

"Наконец-то хорошие новости из города", – прокомментировал взрыв Андрющенко.

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Между тем, российские пропагандистские телеграм-каналы заявляют, что в Мариуполе просто "горел автомобиль".

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