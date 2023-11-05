Место хранения российских боеприпасов почему-то снова внезапно загорелось. Мощные детонации слышны в Мариуполе и других населённых пунктах рядом.

Смотрите также Город-банкрот без шансов на выживание. Как Россия уничтожала Снежное в течение 10 лет оккупации

Что-то произошло в Донецкой области

Донецкие телеграм-каналы вечером 5 ноября сообщают о взрывах в поселке Седово. В населенном пункте предварительно детонирует обширный российский склад боеприпасов.

Пылает российский состав в Седово: смотрите видео

Населённый пункт расположен у границы с Россией на берегу Азовского моря. Сообщается, что звуки взрывов слышны в Мариуполе и по всей округе.

У оккупантов под Мариуполем неприятности: смотрите видео

На опубликованном видео можно заметить вторичную детонацию боеприпасов.

В поселке Седово можно заметить детонацию: смотрите видео

Взрывы на оккупированных территориях