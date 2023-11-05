По місцю зберігання російських боєприпасів знову щось прилетіло. Потужні детонації чути у Маріуполі та інших населених пунктах поряд.

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Щось сталося у Донецькій області

Донецькі телеграм-канали ввечері 5 листопада повідомляють про вибухи у селищі Сєдовому. У населеному пункті попередньо детонує великий російський склад боєприпасів.

Палахкотить російський склад у Сєдово: дивіться відео

Населений пункт розташований біля кордону з Росією на березі Азовського моря. Повідомляється, що звуки вибухів чути в Маріуполі та всій окрузі.

В окупантів під Маріуполем неприємності: дивіться відео