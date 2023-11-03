Про вибух у центрі Волновахи, що на Донеччині, розповів радник голови Маріуполя Петро Андрющенко. За його словами, "бавовна" навідалася до центру культури залізничників, в якому розміщувалися окупанти.

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"Бавовняні" новини п'ятниці

Приблизно о 14:00 у центрі міста пролунав вибух.

Волноваха. Місце прильота так званий званий ДКЖ (або буднок культури залізничників).

Як розумієте, ніякою культурою там не пахло. З місця кажуть непогано в окупантів та колоборантів пригоріло. Чекаємо на подробиці,

– прокоментував подію Андрющенко.

Де було гучно: фото із соцмережі Андрющенка

Згодом "прильоти" підтвердили і самі окупанти. Так, місцевий гауляйтер записав відеозвернення до жителів міста, в якому бідкався, що посеред "робочого дня" по будинку культури вдарили двічі. За словами ворога, удар прийшовся прямо по актовій залі. Крім того, окупант набрехав, що у той час в будинку працювали "дитячі гуртки та організації". Він додав, що постраждалих немає, а ось від глядацької зали "практично нічого не залишилося". На відео видно, що гауляйтер чомусь помітно нервується.

Також росіяни опублікували відео, на якому фіксують наслідки ударів по "ДКЖ". Руйнування там справді масштабні.

Що сталося з будинком культури, де базувалися окупанти: відео

В окупованому Севастополі теж могло "дещо трапитися"

Зранку о 9:30 у тимчасово окупованому місті чули вибух. Місцеві канали писали, що він стався біля Севастопольської ТЕЦ. Біля станції також розташовані промислові підприємства, зокрема, асфальтовий завод. Втім, окупанти цю інформацію не підтвердили.

Тим часом у мережі з'явилися фото густого сірого диму, який здіймається над ТЕЦ.