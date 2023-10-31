Цей розстріл окупанти скоїли пізно вночі, коли родина вже спала. Зокрема, загарбники навіть вбили маленьких дітей.
До теми Окупанти заявили, що затримали підозрюваних у вбивстві 9 людей у Волновасі
Розстріляну родину поховали у Волновасі
Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко показав кадри, як розстріляну родину Капканець поховали у Волновасі. Зокрема, до могил вбитих людей піднесли вінки, а до дитячих надгробків – іграшки.
У Волновасі поховали розстріляну родину / Відео з телеграм-каналу Петра Андрющенка
Андрющенко зазначив, що, на жаль, немає навіть "натяку на справедливість" у ситуації з розстріляною родиною у Волновасі. Водночас він висловив сподівання, що українська зброя зможе відплатити окупантам, які вбили сім'ю в окупованій Донецькій області.
Що відомо про розстріл родини у Волновасі
- У тимчасово окупованій Волновасі у ніч з 27 на 28 жовтня російські загарбники розстріляли родину з 9 осіб, з них двоє дітей. Це була родина Капканець.
- Згодом стало відомо, що родина зібралася з нагоди святкування дня народження свекрухи. За кілька днів до цього голова сім'ї Андрій посварився з кадирівцями, які хотіли відібрати у нього будинок, через що окупанти вирішили помститися всій родині і вбили їх.
- Зрештою у так званій "поліції" Донецької області почали розшук підозрюваних у скоєнні вбивства – двох людей "високого зросту, худі, ймовірно, військовослужбовці близько 30 років".
- Зрештою окупанти розповіли, що нібито вже затримали винних у вбивстві родини у Волновасі. У російському слідчому відділі зазначили що підозрюваних "затримали та доставили у слідчий відділ", а тепер збиратимуть доказову базу. За попередніми даними, це були військовослужбовці із Далекого Сходу, які проходять службу за контрактом в армії країни-агресорки.