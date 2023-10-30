Український омбудсмен Дмитро Лубінець підтвердив, що окупанти вбили сім'ю Капканець. У мережі повідомили, що росіяни 27 жовтня розстріляли в будинку три родини, пише 24 Канал.

Дізнайтесь більше У Волновасі сталося жорстоке вбивство: окупанти розстріляли сім'ю з 9 людей

У момент страти родина спала

Родина зібралася з нагоди дня народження Тетяни Капканець, якій виповнився 51 рік. У ніч із 27 на 28 жовтня невідомі проникли в будинок і розстріляли всіх, хто перебував у ньому, включно з двома маленькими дітьми.

Кадри з місця масового вбивства у Волновасі / Фото з мережі (18+)

Сусіди та родичі вбитих розповіли, що вбивство скоїли російські військовослужбовці. У момент розстрілу всі жертви спали. Підозрюваних у справі, попередньо, досі немає.

Попередньо відомо, що людей стратили двоє чи троє російських військовослужбовців, які пересувалися на мотоциклі.

Радник мера Маріуполя опублікував список жертв. Крім Тетяни Капканець, невідомі застрелили її чоловіка – 53-річного Едуарда, їхніх синів – Андрія та Олександра, а також дружину Андрія – Наталію, їхніх двох дітей – 4-річного Микиту й ученицю молодших класів Настю.

Крім цього, росіяни розстріляли дружину Олександра – Катерину та її брата – 19-річного Дмитра Хотинського.

Список жертв:

Капканець Микита, 2018 року народження,

Капканець Анастасія, 2014 року народження,

Хатинський Дмитро, 2003 року народження,

Капканець Олександр, 1998 року народження,

Капканець Катерина, 1996 року народження,

Капканець Наталія, 1994 року народження,

Капканець Андрій, 1992 року народження,

Капканець Тетяна, 1972 року народження,

Капканець Едуард, 1970 року народження.

Родина, яку розстріляли російські військові / Фото ASTRA

Стрільці мали тепловізори

У мережі пишуть, що окупанти були добре оснащені й пішли на розправу з приладами нічного бачення й автоматами з глушниками.

Всі дев'ять тіл зрешечені, й більшість влучань – у голови. Родичі, яких пустили на місце страти, зазначили, що звичний порядок у будинку не порушено, а цінні речі залишилися на місцях – нічого не зникло.

Сусід розповів, що росіяни залили дім водою, ймовірно, щоб приховати докази.

У місцевих чатах пишуть, що напередодні глава родини посварився з кадирівцями, які хотіли відібрати його будинок. Ймовірно, російські військові прийшли помститися.