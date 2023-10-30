Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец подтвердил, что оккупанты убили семью Капканец. В сети сообщили, что россияне 27 октября расстреляли в доме три семьи, пишет 24 Канал.

Узнайте больше В Волновахе произошло жестокое убийство: оккупанты расстреляли семью из 9 человек

В момент казни семья спала

Семья собралась по случаю дня рождения Татьяны Капканец, которой исполнился 51 год. В ночь с 27 на 28 октября неизвестные проникли в дом и расстреляли всех находившихся в нем, включая двух маленьких детей.

Кадры с места массового убийства в Волновахе / Фото из сети (18+)

Соседи и родственники убитых рассказали, что убийство совершили российские военнослужащие. В момент расстрела все жертвы спали. Подозреваемых по делу предварительно до сих пор нет.

Предварительно известно, что людей казнили двое или трое российских военнослужащих, передвигавшихся на мотоцикле.

Советник мэра Мариуполя опубликовал список жертв. Кроме Татьяны Капканец, неизвестные застрелили ее мужа – 53-летнего Эдуарда, их сыновей – Андрея и Александра, а также жену Андрея – Наталью, их двоих детей – 4-летнего Никиту и ученицу младших классов Настю.

Кроме того, россияне расстреляли жену Александра – Екатерину и ее брата – 19-летнего Дмитрия Хотинского.

Список жертв:

Капканец Никита, 2018 года рождения,

Капканец Анастасия, 2014 года рождения,

Хатынский Дмитрий, 2003 года рождения,

Капканец Александр, 1998 года рождения,

Капканец Екатерина, 1996 года рождения,

Капканец Наталья, 1994 года рождения,

Капканец Андрей, 1992 года рождения,

Капканец Татьяна, 1972 года рождения,

Капканец Эдуард, 1970 года рождения.

Семья, которую расстреляли российские военные / Фото ASTRA

У стрелков были тепловизоры

В сети пишут, что оккупанты были хорошо оснащены и пошли на расправу с приборами ночного видения и автоматами с глушителями.

Все девять тел отвергнуты и большинство попаданий в головы. Родственники, которых пустили на место казни, отметили, что привычный порядок в доме не нарушен, а ценные вещи остались на местах – ничего не пропало.

Сосед рассказал, что русские залили дом водой, вероятно, чтобы скрыть улики.

В местных чатах пишут, что накануне глава семьи поссорился с кадыровцами, которые хотели отобрать его дом. Вероятно, русские военные пришли отомстить.