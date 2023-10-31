Этот расстрел оккупанты совершили поздно ночью, когда семья уже спала. В частности, захватчики даже убили маленьких детей.
К теме Оккупанты заявили, что задержали подозреваемых в убийстве 9 человек в Волновахе
Расстрелянную семью похоронили в Волновахе
Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко показал кадры, как расстрелянную семью Капканец похоронили в Волновахе. В частности, к могилам убитых людей поднесли венки, а к детским надгробиям – игрушки.
В Волновахе похоронили расстрелянную семью / Видео из телеграм-канала Петра Андрющенко
Андрющенко отметил, что, к сожалению, нет даже "намека на справедливость" в ситуации с расстрелянной семьей в Волновахе. В то же время он выразил надежду, что украинское оружие сможет отплатить оккупантам, убившим семью в оккупированной Донецкой области.
Что известно о расстреле семьи в Волновахе
- Во временно оккупированной Волновахе в ночь с 27 на 28 октября российские захватчики расстреляли семью из 9 человек, из них двое детей. Это была семья Капканец.
- Впоследствии стало известно, что семья собралась по случаю празднования дня рождения свекрови. За несколько дней до этого глава семьи Андрей поссорился с кадыровцами, которые хотели отобрать у него дом, из-за чего оккупанты решили отомстить всей семье и убили их.
- В конце концов, в так называемой "полиции" Донецкой области начали розыск подозреваемых в совершении убийства. Это были два человека "высокого роста, худые, вероятно, военнослужащие около 30 лет".
- В конце концов оккупанты рассказали, что якобы уже задержали виновных в убийстве семьи в Волновахе. В российском следственном отделе отметили, что подозреваемых "задержали и доставили в следственный отдел", а теперь будут собирать доказательную базу. По предварительным данным, это были военнослужащие с Дальнего Востока, проходящие службу по контракту в армии страны-агрессора.