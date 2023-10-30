Об этом сообщают в российских телеграм-каналах. В распространенных ориентировках описывают убийц, как людей "высокого роста, худые, вероятно, военнослужащие около 30 лет", передает 24 Канал.

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В Волновахе разыскивают подозреваемых

В ориентировании говорится, что Волновахский "МВД по ДНР" разыскивает двух подозреваемых в убийстве 9 человек. По предварительным данным, это "вероятно, военные", высокие, худощавого телосложения, около 30 лет.

Эти лица могут передвигаться на мотоцикле красно-белого цвета неустановленной модели,

– говорится в ориентировке.



Ориентировка на убийц в Волновахе / Фото из соцсетей

Как сообщают в сети, от рук оккупантов погибли 9 членов семьи:

Татьяна Капканец, исполнившемуся 51 год, семья собралась 27 октября по случаю ее дня рождения;

муж Татьяны Эдуард Капканец;

сын Андрей вместе с женой Натальей и 2 детьми – 4-летним Никитой и 9-летней Анастасией;

сын Александр вместе с женой Екатериной;

брат Екатерины 19-летний Дмитрий Хотинский.

Очередное нарушение законов и обычаев войны

Донецкая областная прокуратура начала досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны.

В ходе мониторинга медиапространства прокурорами обнаружена информация об убийстве представителями вооруженных формирований России семьи во временно оккупированном Волновахе. В октябре 2023 года в частное домовладение пришли лица кавказской внешности, одетые в военную форму. Вооруженные люди требовали, чтобы семья уволила дом для проживания одного из подразделений российской армии. Получив от 53-летнего хозяина отказ, нападавшие пригрозили членам его семьи физической расправой и ушли,

– заявили следователи.

Что известно о жестоком убийстве в Волновахе