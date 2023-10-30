Про це повідомляють у російських телеграм-каналах. У розповсюджених орієнтуваннях описують вбивць, як людей "високого зросту, худі, ймовірно, військовослужбовці близько 30 років", передає 24 Канал.
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У Волновасі розшукують підозрюваних
В орієнтуванні мовиться, що Волноваський "МВС з ДНР" розшукує двох підозрюваних у вбивстві 9 осіб. За попередніми даними, це "ймовірно, військові", високі, худорлявої статури, близько 30 років.
Ці особи можуть пересуватися на мотоциклі червоно-білого кольору невстановленої моделі,
– мовиться в орієнтуванні.
Орієнтування на вбивць у Волновасі / Фото із соцмереж
Як повідомляють у мережі, від рук окупантів загинули 9 членів родини:
- Тетяна Капканець, який виповнився 51 рік, сім'я зібралася 27 жовтня з нагоди її дня народження;
- чоловік Тетяни Едуард Капканець;
- син Андрій разом з дружиною Наталею та 2 дітьми – 4-річним Микитою та 9-річною Анастасією;
- син Олександр разом з дружиною Катериною;
- брат Катерини 19-річний Дмитро Хотинський.
Чергове порушення законів та звичаїв війни
Донецька обласна прокуратура розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни.
У ході моніторингу медіапростору прокурорами виявлено інформацію про вбивство представниками збройних формувань Росії родини у тимчасово окупованому м. Волноваха. У жовтні 2023 року до приватного домоволодіння прийшли особи кавказької зовнішності, одягнуті у військову форму. Озброєні люди вимагали, щоб родина звільнила будинок для проживання одного з підрозділів російської армії. Отримавши від 53-річного господаря відмову, нападники пригрозили членам його сім’ї фізичною розправою та пішли,
– заявили слідчі.
Що відомо про жорстоке вбивство у Волновасі
- У мережі 29 жовтня почала ширитися інформація про те, що в окупованій Волновасі кадирівці розстріляли сім'ю з 9 людей. За словами свідків, за кілька днів до стрілянини чоловік посварився з військовими, бо не хотів віддавати свій будинок.
- Сусіди сім'ї Капканець розповідають, що місцева "міліція" наказала їм мовчати. Також вони стверджують, що будинок залили водою. Люди припускають, що таким чином окупанти хотіли знищити докази злочину.
- На розстріл сім'ї у Волновасі відреагував Дмитро Лубінець. Він заявив, що немає жодних сумнівів, що за вбивством стоять російські військові.