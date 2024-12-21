Справжнє ім'я репера Gaboro – Нінос Хурі. Виконавця застрелили на автостоянці, пише 24 Канал з посиланням на The Daily Mail.

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У соцмережах поширили моторошне відео, на якому нібито зображені кадри вбивства Gaboro. У пресі припускають, що ролик міг зняти ймовірний вбивця. На кадрах видно, що жертва намагається втекти від злочинця.

Поліцію сповістили про стрілянину на автостоянці у центрі міста Норрчепінг о 20:00 вечора, 19 грудня. Правоохоронці виявили на місці злочину чоловіка з вогнепальним пораненням.

Репера госпіталізували та намагалися повернути до життя в лікарні. Поранення виявилося несумісне з життям. Реперу Gaboro було всього 24 роки.

Наразі триває розслідування злочину. Нікого не затримали, а пошуки вбивці тривають.

Репер Gaboro був відомий своїм образом у масці. Він випустив такі треки як CROLLE, Heartless, Browski, SUAVEMENTE II. У нього була судимість через торгівлю наркотиками.

До слова, пів року тому у Швеції стався подібний злочин. На автомобільній стоянці застрелили репера C.Gambino. Він був одним із найбільших реп-зірок Швеції.