Відомо, що у домі в той трагічний день проходило святкування дня народження. Місцеві заявляли, що голова сім'ї посварився з кадирівцем і той прийшов мститися.
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Звірство окупантів у Волновасі
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець відреагував на інформацію про жахливий злочин росіян у тимчасово окупованій Волновасі Донецької області. У власному будинку окупанти вбили 9 людей, в тому числі ученицю 4-го класу та хлопчика дошкільного віку. На тілах вбитих виявлені вогнепальні поранення.
Немає жодних сумнівів, що до цього причетні закривавлені руки росіян. Так само як були виявлені сліди російських катувань у Бучі, Ірпені, Ізюмі та інших українських містах, де були присутні "визволителі",
– написав омбудсман.
Він додав, що за попередніми даними, окупанти позбавили життя сім'ї Капканець. У той день родина святкувала день народження. Вони відмовилися віддавати власне житло чеченцям.
Дмитро Лубінець наголосив, що Росія кожного дня порушує права українців на окупованих територіях, зокрема вчиняючи вбивства. Він акцентував на тому, що злочини росіян припиняться лише тоді, коли російська армія повністю покине територію України.
Беззаконня на окупованих територіях
- Загарбники продовжують незаконну мобілізацію на окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Місцеві гауляйтери хочуть закрити більшість шахт в регіоні – звільнених робітників кидатимуть на фронт.
- Росіяни намагаються створити картинку відбудови Маріуполя для внутрішньої аудиторії, однак насправді вони досі не вирішили навіть проблеми з каналізацією. Вулицями міста протікають "річки" відходів і таких випадків сотні у різних районах Таку ситуацію спричинив наплив росіян в окуповане місто.
- Фонд Джорджа Клуні передав до прокуратури Німеччини три справи про злочини росіян. Йдеться про ракетний обстріл курорту в Одеській області влітку 2022 року, катування й страти чотирьох місцевих мешканців під час окупації Харківщини з березня до вересня 2022 року; страти, катування, сексуальне насильство, мародерство та інші злочини під час окупації Київської області у березні 2022 року.