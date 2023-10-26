Про це 24 Каналу розповів колишній голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, зауваживши, що місцеві гауляйтери звернулися до Кремля з ідеєю закрити більшість шахт в регіоні. Мовляв, їх недоцільно утримувати. Варто залишити лише близько 10 одиниць.
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Які можуть бути наслідки цієї ідеї
Як наголосив Гайдай, якщо в регіоні дійсно залишать лише близько 10 шахт, то можуть статися дві погані речі. Вони вплинуть негативно і на екологію, і на місцевих мешканців.
Є нехороші сигнали. Перший наслідок – в регіоні буде екологічна катастрофа. Адже ніхто не відкачуватиме отруйні води із закинутих шахт. Вони підуть у ґрунтові. А велика кількість шахтарів втратять роботу,
– розповів Гайдай.
Зрозуміло, що звільнених шахтарів почнуть кидати на фронт. Тому цілком ймовірно, що процес незаконної мобілізації незабаром посилиться на тимчасово окупованих територіях.
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Загалом окупанти добивають промисловість на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей. До прикладу, із заводу "Азот", що в Сєвєродонецьку, вивезли обладнання на аналогічні підприємства до Росії. А решту інфраструктури потроху ріжуть на метал.
Мобілізація в Росії: коротко
- В Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України зазначили, що Росія готова до відкритої масової мобілізації. Але вони не можуть її оголосити з низки причин.
- Як повідомляла британська розвідка, окупанти намагаються заманити людей з бідних регіонів Росії на війну високими зарплатами. Але навіть це не допомагає їм виконати план.
- В Росії прогнозують суттєве зменшення населення упродовж наступних десятиріч. До 2046 року там буде на 12,7 мільйона менше людей лише з природних причин.