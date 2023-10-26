Про це 24 Каналу розповів колишній голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, зауваживши, що місцеві гауляйтери звернулися до Кремля з ідеєю закрити більшість шахт в регіоні. Мовляв, їх недоцільно утримувати. Варто залишити лише близько 10 одиниць.

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Які можуть бути наслідки цієї ідеї

Як наголосив Гайдай, якщо в регіоні дійсно залишать лише близько 10 шахт, то можуть статися дві погані речі. Вони вплинуть негативно і на екологію, і на місцевих мешканців.

Є нехороші сигнали. Перший наслідок – в регіоні буде екологічна катастрофа. Адже ніхто не відкачуватиме отруйні води із закинутих шахт. Вони підуть у ґрунтові. А велика кількість шахтарів втратять роботу,

– розповів Гайдай.

Зрозуміло, що звільнених шахтарів почнуть кидати на фронт. Тому цілком ймовірно, що процес незаконної мобілізації незабаром посилиться на тимчасово окупованих територіях.

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Загалом окупанти добивають промисловість на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей. До прикладу, із заводу "Азот", що в Сєвєродонецьку, вивезли обладнання на аналогічні підприємства до Росії. А решту інфраструктури потроху ріжуть на метал.

Мобілізація в Росії: коротко