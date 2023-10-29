Известно, что в доме в этот трагический день проходило празднование дня рождения. Местные заявляли, что глава семьи поссорился с кадыровцем и тот пришел мстить.

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Зверство окупантов в Волновахе

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец отреагировал на информацию об ужасном преступлении россиян во временно оккупированном Волновахе Донецкой области. В собственном доме оккупанты убили 9 человек, в том числе ученицу 4-го класса и мальчика дошкольного возраста. На телах убитых обнаружены огнестрельные ранения.

Нет сомнений, что к этому причастны окровавленные руки россиян. Так же как были обнаружены следы российских пыток в Буче, Ирпене, Изюме и других украинских городах, где присутствовали "освободители",

– написал омбудсман.

Он добавил, что по предварительным данным, оккупанты лишили жизни семьи Капканец. В этот день семья праздновала день рождения. Они отказались отдавать собственное жилье чеченцам.

Важно! Ранее сообщалось, что погибшего мужчину звали Андрей, а его жену – Наталья. У них было двое детей – 4-летний Никита и ученица младших классов Анастасия. В доме также была мать Андрея, которая собрала всех по случаю дня рождения, и еще четыре человека. Все они погибли от рук оккупантов – соседи утверждают, что те хотят скрыть преступление.

Дмитрий Лубинец подчеркнул, что Россия каждый день нарушает права украинцев на оккупированных территориях, в том числе совершая убийства. Он акцентировал внимание на том, что преступления россиян прекратятся только тогда, когда российская армия полностью покинет территорию Украины.

Беспредел на оккупированных территориях