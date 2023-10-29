В воскресенье, 29 октября, начальница Объединенного прессцентра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк и спикер Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук рассказали о ситуации в Черном море и подготовке оккупантов к ударам. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на национальный телемарафон.

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Почему давно не было обстрелов "Калибрами"

В последний раз захватчики применяли ракеты морского базирования типа "Калибр" по нашему государству 25 сентября. Тогда они выпустили 12 целей по Одесской области с малого ракетного корабля и подводной лодки, которые базировались в акватории Черного моря. А именно в районе Феодосии и Новороссийска. ПВО сбила 11 соответствующих ракет.

С тех пор прошло больше месяца, по словам Плетенчука, это довольно долгий промежуток времени. И первой причиной, почему оккупанты выдерживают паузу, является тот факт, что они накапливают запасы ракет, потому что им их просто не хватает.

Ракеты морского базирования враг накапливает. Они являются высокоточным оружием и целесообразны для применения по энергетическим объектам,

– констатировала Гуменюк.

Однако нужно еще учитывать, что у россиян появилось немало проблем с логистикой после того, как Украина начала наносить удары по их суднам в районе временно оккупированного Крыма. Захватчикам приходится маневрировать кораблями между Севастополем и Новороссийском во избежание "неприятностей".

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Усложняет все еще тот аспект, что Севастополь, как отмечают Плетенчук и Гуменюк, единственный пункт, где враг может загружать "Калибры". Порт в Новороссийске для этого не имеет возможностей – он не так велик.

Загрузка "Калибров" происходит в Севастополе, только в Севастополе. В Новороссийске нет достаточно большого причала, чтобы разместить все корабли. Некоторые были вынуждены возвращаться в Севастополь. Может ли Россия построить возможности – трудно сказать, но их там сейчас нет,

– подчеркнул спикер ВМС.

Вместе с тем спикер Объединенного пресс-центра Сил обороны Юга призывает осознавать, что угроза новых массированных ракетных атак реальна, однако ни в коем случае не паниковать. Воздушные силы готовятся к тому, чтобы отражать обстрелы оккупантов.

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