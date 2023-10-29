Об этом сообщают некоторые российские телеграм-каналы, а также журналист Денис Казанский и советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Детали страшного преступления, которое совершили оккупанты, передает 24 Канал.

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Семья собралась на праздник

Ужасное убийство произошло в одном из частных домов. Как сообщают в сети, семья собралась по случаю празднования дня рождения свекрови. По данным Дениса Казанского, говорится о семье, по фамилии Капканец.

Как рассказывают местные жители, за несколько дней до стрельбы Андрей Капканец поссорился с кадыровцами, пытавшимися забрать у него дом. Через несколько дней оккупанты решили отомстить и ворвались в дом семьи.

Семья Капканец, которых расстреляли кадыровцы

Кадыровцы жестоко расстреляли семью. Погибли Андрей и его жена Наталья, а также двое их детей – 4-летний Никита и ученица младших классов Анастасия. В доме также была мать Андрея, которая собрала всех по случаю дня рождения, и еще четыре человека. Все они погибли от рук оккупантов.

Оккупационные власти неохотно берутся за расследование жестокого убийства. Родным погибших говорят, что всех расстреляли в кроватях, когда они спали. Соседи говорят, что оккупанты хотят скрыть преступление. Соседи погибших на условиях анонимности рассказывают, что:

"Убийство совершил военнослужащий ВС РФ. С мужем Натальи он что-то не поделил. Сразу приехала верхушка, и они начали пытаться скрыть все, соседям сказали – молчать", – рассказывает знакомый семье.

"У их свекрови был в пятницу день рождения, а ночью всех убили. Вчера их начали искать родственники, вызвали полицию, открыли дом, а все они убиты", – утверждает сосед.

"Все вбиты в голову. На кроватях. Дом залили водой, видимо, чтобы скрыть доказательства. Все соседи говорят, что убийцы военные. Никто не задержан, всем теперь страшно", – говорит еще один сосед.

В сети также активно обсуждается убийство. Впрочем, до сих пор есть такие, которые не верят, что российские военные способны на подобные преступления и находят им разные оправдания.

В сети обсуждают жестокое убийство в Волновахе – больше в галерее

Петр Андрющенко заявил, что это одно из самых страшных преступлений в Волновахе, которое совершили оккупанты.

Это самое большое и самое громкое преступление россиян после оккупации. Который уже пытаются скрыть. Всю информацию подтверждают наши партнеры по информационному сопротивлению Волновахе,

– отреагировал на расстрел Андрющенко.

"Полиция" начала расследование

В оккупационных правоохранительных органах заявили, что якобы проводятся расследования убийства семьи в Волновахе. В следственном комитете заявляют, что "устанавливают все детали преступления".

По факту расстрела 9 человек в Волновахе якобы открыли уголовное производство по статье "Убийство более двух человек, в том числе малолетних.



В Волновахе проведут "расследование" убийства / Скриншот