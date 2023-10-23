По приказу полковника командира вражеских войск с позывным "Закон" захватчики незаконно заключили в тюрьму троих братьев, один из которых ранее был участником АТО/ООС. Это произошло 18 марта 2022 года.

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Россияне расстреляли троих братьев на Черниговщине

Как стало известно, в Черниговской области в течение четырех дней оккупанты незаконно удерживали мужчин в ненадлежащих условиях, постоянно избивали и заставляли подтвердить их участие в уничтожении техники врага.

Один из братьев, не выдержав пыток, признался в причастности к подрыву колонны, хотя не имел к этому никакого отношения. Получив "признание", командир террористов приказал убить гражданских.

В этот же день захватчики расстреляли троих братьев, оставили их тела в яме и зарыли. Однако одному из них удалось выжить и самостоятельно выбраться из места захоронения.

В настоящее время оккупантам инкриминировали нарушение законов и обычаев войны, по предварительному сговору группой лиц, соединенное с умышленным убийством.



Оккупанту сообщили о подозрении / фото прокуратуры



Террорист, приказавший убить украинцев / фото прокуратуры

Россиянам, расстрелявшим мужчину во время оккупации Гостомеля, объявили о подозрении

Напомним, что ранее заочно сообщили о подозрении еще двум российским военнослужащим. В марте 2022 года на территории Гостомельского приюта для животных террористы обустроили временный военный пункт. Там они разгружали и перемещали боеприпасы и заставляли это делать местное гражданское население.

Тогда же оккупанты решили запугать одного местного жителя. Они отвели его в лесопосадку вроде бы для расстрела. В итоге он отказался следовать указаниям россиян, за что был расстрелян.