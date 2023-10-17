Правоохранительными органами Харьковской области расследуется более 19,5 тысячи уголовных производств по фактам нарушения законов и обычаев войны на территории Харьковщины. Установлены 47 человек, которым сообщено о подозрении, из которых – 40 заочно. Трое оккупантов получили приговоры суда и их обменяли на украинских пленных

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Российские военные похищали, насиловали, пытали и убивали людей

Россияне на оккупированных территориях Харьковщины прибегали ко всем возможным преступлениям в отношении гражданского населения. Оккупанты похищали, насиловали, пытали и убивали людей.

О жутких преступлениях россиян стало известно после того, как осенью 2022 года Силы обороны Украины освободили почти всю территорию региона.

Многих оккупантов, совершавших военные преступления, удалось идентифицировать. Среди таких наемник ЧВК "Редут" Султан Паштов.

Ему сообщили о подозрении по факту нарушения законов и обычаев ведения войны, именно по факту жестокого обращения и пыток гражданского населения.

Всего прокурорами допрошены около 67 пострадавших в Балаклее.

Спартак Борисенко, руководитель отдела противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Харьковской областной прокуратуры, рассказал, что в Балаклее в помещении районного отделения полиции и административном помещении Балпечати за период оккупации содержалось более 200 человек.

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Он рассказал, что 4 оккупантов, которые совершали пытки граждан в поселке Пески-Радьковские, были взяты в плен.

Россияне держали гражданских в заложниках

По словам Спартака Борисенко, военнослужащие России обнаруживали ветеранов АТО, людей с проукраинской позицией или правоохранителей и допрашивали их, пытали, избивали палкой, молотком по разным частям тела, удерживали в ямах без воды с ограниченным количеством пищи.

Свидетели и потерпевшие указали на 4 оккупантов, которые были в плену. Речь идет о двух наемниках ЧВК "Редут" и еще двух военных главного управления генштаба ВС России. Вина всех 4 русских военных была подтверждена обвинительным приговором суда.

Оккупанты расстреляли гражданский автомобиль

Спартак Борисенко вспомнил о спасательной операции, когда ВСУ с помощью дрона вывели женщину из-под обстрела. Сообщается, что был установлен исполнитель преступления, производивший расстрел автомобиля.

Им оказался старший лейтенант Клим Кержаев, военнослужащий России. В июне 2022 года он расстрелял машину Mazda, где находилась жена с мужем, получившим ранение.

В Харьковской области прокуратуре сообщили, что установлены 4 оккупантов, которые совершили сексуальное насилие в отношении двух женщин в Харьковской области. Им сообщено о подозрении и обвинительном производстве было направлено в суд.