Об этом 24 Каналу рассказал бывший глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, отметив, что местные гауляйтеры обратились в Кремль с идеей закрыть большинство шахт в регионе. Мол, их нецелесообразно содержать. Будто бы следует оставить только около 10 единиц.
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Какие могут быть последствия этой идеи
Как отметил Гайдай, если в регионе действительно оставят всего около 10 шахт, то могут произойти две плохие вещи. Они окажут негативное влияние и на экологию, и на местных жителей.
Есть нехорошие сигналы. Первое последствие – в регионе будет экологическая катастрофа. Ведь никто не будет откачивать ядовитые воды из заброшенных шахт. Они уйдут в грунтовые. А большое количество шахтеров потеряют работу,
– рассказал Гайдай.
Понятно, что уволенных шахтеров начнут бросать на фронт. Поэтому вполне вероятно, что процесс незаконной мобилизации в скором времени усилится на временно оккупированных территориях.
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В целом оккупанты добивают промышленность на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. К примеру, с завода "Азот" в Северодонецке вывезли оборудование на аналогичные предприятия в Россию. А остальную инфраструктуру понемногу режут на металл.
Мобилизация в России: коротко
- В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины отметили, что Россия готова к открытой массовой мобилизации. Но они не могут ее объявить по ряду причин.
- Как сообщала британская разведка, оккупанты пытаются заманить людей из бедных регионов России на войну высокими зарплатами. Но даже это не помогает им выполнить план.
- В России прогнозируют существенную убыль населения в течение следующих десятилетий. К 2046 году там будет на 12,7 миллиона меньше людей только по естественным причинам.