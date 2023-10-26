Об этом 24 Каналу рассказал бывший глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, отметив, что местные гауляйтеры обратились в Кремль с идеей закрыть большинство шахт в регионе. Мол, их нецелесообразно содержать. Будто бы следует оставить только около 10 единиц.

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Какие могут быть последствия этой идеи

Как отметил Гайдай, если в регионе действительно оставят всего около 10 шахт, то могут произойти две плохие вещи. Они окажут негативное влияние и на экологию, и на местных жителей.

Есть нехорошие сигналы. Первое последствие – в регионе будет экологическая катастрофа. Ведь никто не будет откачивать ядовитые воды из заброшенных шахт. Они уйдут в грунтовые. А большое количество шахтеров потеряют работу,

– рассказал Гайдай.

Понятно, что уволенных шахтеров начнут бросать на фронт. Поэтому вполне вероятно, что процесс незаконной мобилизации в скором времени усилится на временно оккупированных территориях.

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В целом оккупанты добивают промышленность на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. К примеру, с завода "Азот" в Северодонецке вывезли оборудование на аналогичные предприятия в Россию. А остальную инфраструктуру понемногу режут на металл.

Мобилизация в России: коротко