При этом замедлить убыль населения вследствие естественного вымирания не помогут даже мигранты. Россия может превратить в "страну старцев".

Смотрите также Население России стремительно сокращается: как этим воспользуется Китай и зачем ему "российские вдовы"

В России будет рождаться меньше детей

Росстат сообщает, что с 2023 по 2046 год Россия только вследствие естественной смертности потеряет 12,7 миллиона граждан. Таковы данные обновленного демографического прогноза, созданного по результатам переписи населения в 2020 году.

Общая численность населения будет сокращаться несколько меньшими темпами – на 7,6 миллиона человек к 2046 году. Ежегодно в Россию прибудет около 200 тысяч мигрантов, однако это сможет компенсировать лишь 40% естественного сокращения населения.

В ближайшие два десятилетия Россия будет вымирать со средней скоростью более 500 тысяч человек в год и вступит во вторую половину XXI века с минимальной за 70 лет численностью постоянного населения. Из 146,4 миллиона россиян к 2046 году останется всего 138,8 миллиона.

По подсчетам Росстата, в 2023 году Россия потеряет 600,7 тысячи человек, в 2024 – 675,1 тысячи, в 2025 – 693,2 тысячи, в 2026 – 2027 годах это число превысит 700 тысяч. Однако впоследствии уменьшение по естественным причинам начнет плавно замедляться — до 652 тысяч в 2030 году и 532 тысяч — в 2035. При этом уровень смертности будет оставаться выше 400 тысяч человек в год даже до середины 2040-х годов.

Главной проблемой является низкая рождаемость – России грозит превращение в страну старцев. Количество детей и подростков в стране к началу 2040-х сократится на 26% – с 27,2 до 20 млн, а их доля в населении упадет с 18,5% до 14,2%.

Какая ситуация с демографией в Украине