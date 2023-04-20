Следовательно, по состоянию на 2023 год в Украине проживает 36,7 миллиона человек. Такие подсчеты провели в Фонде народонаселения ООН.

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Сколько в среднем живут украинцы

В отчете Фонда отмечают, что в Украине проживают:

64,6% людей в возрасте от 15 до 64 лет;

20,2% людей старше 65 лет;

15,2% граждан в возрасте до 14 лет.

Кроме того, по данным ООН, в среднем женщина в Украине живет на 10 лет дольше мужчины – 78 лет и 68 лет соответственно.



Население Украины на 2023 год / Скриншот

Интересно, что общий коэффициент рождаемости в Украине является одним из самых маленьких за последние годы. Подразумевается, что среднее количество детей на одну женщину репродуктивного возраста составляет 2,19.

Где больше всего украинцев за границей