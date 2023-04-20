Відтак, станом на 2023 рік в Україні проживає 36,7 мільйона осіб. Такі підрахунки зробили у Фонді народонаселення ООН.
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Скільки в середньому живуть українці
У звіті Фонду зазначають, що в Україні проживають:
- 64,6% людей віком від 15 до 64 років;
- 20,2% людей віком понад 65 років;
- 15,2% громадян віком до 14 років.
Крім того, за даними ООН, в середньому жінка в Україні живе на 10 років довше за чоловіка – 78 років і 68 років, відповідно.
Населення України станом на 2023 рік / Скриншот
Цікаво, що загальний коефіцієнт народжуваності в Україні є одним з найменших за останні роки. Мається на увазі, що середня кількість дітей на одну жінку репродуктивного віку складає 2,19.
Де найбільше українців за кордоном
- У зв'язку з повномасштабною війною в Україні мільйони людей змушені були залишити свої домівки й шукати прихисток та роботу в інших державах.
- Міграція українців охопила різні регіони Європи, але основними напрямками, куди масово їдуть наші земляки, залишаються Польща, Чехія, Словаччина, Німеччина та Італія. Також велика кількість українців емігрує до Канади та США.
- Станом на початок 2023 року, за кордоном (крім Росії та Білорусі) перебувало майже 5 мільйонів українських біженців.
- За даними ООН, статус тимчасового захисту у країнах Європи до 3 січня 2023 року отримали близько 4,9 мільйона громадян України. Це близько 1% від населення ЄС.