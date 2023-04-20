Відтак, станом на 2023 рік в Україні проживає 36,7 мільйона осіб. Такі підрахунки зробили у Фонді народонаселення ООН.

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Скільки в середньому живуть українці

У звіті Фонду зазначають, що в Україні проживають:

64,6% людей віком від 15 до 64 років;

20,2% людей віком понад 65 років;

15,2% громадян віком до 14 років.

Крім того, за даними ООН, в середньому жінка в Україні живе на 10 років довше за чоловіка – 78 років і 68 років, відповідно.



Населення України станом на 2023 рік / Скриншот

Цікаво, що загальний коефіцієнт народжуваності в Україні є одним з найменших за останні роки. Мається на увазі, що середня кількість дітей на одну жінку репродуктивного віку складає 2,19.

Де найбільше українців за кордоном