В России разворачивается демографический кризис. Продолжительность жизни русских мужчин сократилась почти на пять лет, к тому же уровню, что и на Гаити. Сухие данные статистики уже несколько лет фиксируют процессы депопуляции в России. Пандемия COVID-19 и полномасштабное вторжение их ускорили и, похоже, дали необратимую динамику. 24 Канал решил проанализировать, как проходит процесс вымирания России и как этим может воспользоваться якобы "партнер" России – Китай.

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Пророчество от Путина

В конце февраля 2023 года президент России Путин наконец-то сделал обращение к Федеральному собранию. Тем, кто ожидал от него объявления некой магистральной концепции или стратегических целей, ошиблись. Путин 2 часа толок воду в ступе и фактически не сказал ничего важного.

Даже новая версия ядерных угроз была жалкой и засвидетельствовала страх России показать подлинное состояние своего ядерного арсенала. Однако через несколько дней после обращения российский президент все же сказал о важном.

Если мы пойдем по этому пути, думаю, что судьбы очень многих народов России, и прежде всего, конечно, русского народа, могут кардинально поменяться, ну просто кардинальным образом,

– заявил Путин о будущем России 24 февраля 2023 года.

После митинга в Лужниках, посвященного годовщине большого вторжения в Украину, Путин дал небольшой комментарий пропагандистам. Там он пугал россиян устаревшим словом немецкого происхождения "раскассирование", а также спрогнозировал в случае развала России появление "московитов и уральцев". В отличие от "печенегов и половцев" эта угроза вполне реальна. Более того, Путин все делает для того, чтобы его слова стали пророчеством, которое сбывается само по себе.

В настоящее время с перспективы 2023 года можно констатировать значительные "успехи" российских властей в уничтожении российской государственности. Через год после большого вторжения Россия оказалась в международной изоляции, потеряла репутацию и большую часть армии, обрекла себя на жалкое влачение в течение последующих поколений, которые будут не только искупать вину за геноцид украинцев и других порабощенных народов, но и платить миллиардные репарации. Пожилой Путин, вероятно, до тех пор не доживет, а вот миллионы его подчиненных – в полной мере. Правда, не все.

Как Россия стремительно вымирает и что будет дальше

4 марта издание The Economist на основании анализа данных проанализировало демографическую ситуацию в России и констатировало ужасный кризис в стране. Учитывая, что журналисты использовали официальные данные российских чиновников, которые в большинстве своем фальсифицируются и по умолчанию не показывают полноту всей пропасти, в которой оказалась Россия, легко предположить, что ситуация на самом деле еще страшнее.

Обратите внимание! В 1994 году население России составляло 149 миллионов человек. А в начале 2021 года, в разгар пандемии, оно сократилось до 145 миллионов. По данным госстата России, в 2020 и 2021 году население России совокупно сократилось на 1,3 миллиона, а смертность превысила рождаемость на 1,7 миллиона.



Если учесть смерти от коронавируса, погибших на войне россиян и сбежавших из страны из-за мобилизации, то получится, что в 2020–2023 годах Россия теряла от 1,9 до 2,8 миллиона человек дополнительно к своему обычному демографическому ухудшению. Население России может уменьшиться до 130 миллионов человек уже к середине столетия.





Как сокращается население России / инфографика The Economist на основе данных ООН

Россию невозможно победить, ее можно только развалить изнутри. Что успешно было сделано во время Первой мировой войны – точнее, по ее результатам, – и в 90-х годах, когда развалили Советский Союз,

– Путин накануне вторжения в Украину, 23 декабря 2021, определяет план действий на следующие годы.

Интересно, что сокращение населения было самым большим среди этнических россиян (на самом деле – тех же путинских "московитов и уральцев"), численность которых, согласно переписи 2021 года, сократилась на 5,4 миллиона в 2010 – 2021 годах. Их доля населения упала с 78% до 72%.

Издание предполагает, что в 2020 – 2023 году Россия из-за пандемии, потерь на войне и массовой эмиграции так называемого "среднего класса" потеряла от 1,9 до 2,8 миллиона человек дополнительно. В реальности эти цифры могут быть еще больше и страшнее.



Демографический кризис в России набирает большие масштабы / инфографика The Economist на основе данных ООН

Демографическая катастрофическая петля не убавила стремления Путина к завоеваниям. Но это делает Россию меньшей, хуже образованной и более бедной страной, из которой бежит молодежь и где мужчины умирают в возрасте 60 лет. Вторжение стало катастрофой,

– подчеркнули исследователи.

Уже сейчас в России количество женщин превышает количество мужчин на 10 миллионов. В последующие годы этот разрыв будет только увеличиваться. Главный убийца россиян – алкоголь – никуда не исчезнет, проблемы в экономике тоже, медицинская система внезапно не улучшится, как и социальная защита населения. Все деньги будут забирать война против Украины.

Путин не прекратит войну по собственному желанию. Его не остановит ни утрата технического потенциала, ни кадровых военных. Он будет и дальше гнать массы "чмобиков" на убой, вооружать их саперными лопатами времен Первой мировой и техникой Второй мировой. Подчиненные Путина активно включились в игру "война до последнего россиянина" и так же с радостью приветствуют геноцид украинцев.

Русские женщины прекрасно понимают и даже приветствуют гибель своих сыновей, мужчин и родителей на войне. Ведь в таком случае они получат шанс на "гробовые", а те открывают путь к их версии "нормальной жизни". В реальности это все ограничивается покупкой нового смартфона и обновлением гардероба, однако стратегическая планировка никогда не была добродетелью недалеких людей.

Они не видят себя на заводах вместо погибших мужчин. В представлении россиянок все отчетливее предстает "Прекрасная Россия будущего" как сплошное "Иваново – город невест", а молодые российские вдовы в перспективе могут стать для России "новой нефтью". Однако, не для состоятельных европейцев, как мечтали россиянки в 90-х, а для граждан Китая.

Как россияне поменялись ролями с гастарбайтерами

До полномасштабного вторжения и COVID-19 российские власти видели решение вопроса депопуляции россиян просто – в завозе гастарбайтеров из стран Центральной Азии или Беларуси, Украины или Молдовы. Низкоквалифицированный рабочий-иностранец стал героем русского фольклора и радовал национальную спесь россиян, убеждал их в собственном превосходстве.

Сейчас времена изменились: в охваченную кризисом тоталитарную страну никто не хочет ехать на работу – искусственно завышенный курс рубля сделал это экономически невыгодным, а террор силового аппарата – опасным. Сейчас стрелочка повернулась – уже сами россияне едут в Казахстан или Кыргызстан в поисках работы и лучшей судьбы.

Китайская мягкая сила

В этих условиях руку помощи России протянул Китай. Старая песня "русский с китайцем – братья навек" в настоящее время вновь актуальна, однако, старшим братом уже является не Москва, а Пекин.

Россия оказалась в зависимом положении:

основу своих доходов, энергоносители, Москва вынуждена продавать Китаю фактически на безальтернативной основе, с существенной скидкой.

Также финансовая система россиян дрейфует в сторону национальной валюты КНР – юаня. Россия сама не может производить практически ничего, а после потери экономических связей со своим главным партнером ЕС вынуждена покупать все у Китая.

Почему китайских коммунистов такая ситуация полностью устраивает Китай не спешит, ждет новых ошибок России и видит в них безграничные возможности. Уже много лет идет экспансия китайского бизнеса на Дальний Восток России и в Сибирь. Сейчас этот процесс только усилится.



Кстати, то же Китай делает, например, в Африке и других регионах, где усиливает свое влияние. Традиционно проникновение китайского бизнеса не происходит само по себе – это многогранный процесс, который носит характер мягкой силы и усиления политических влияний (не забывайте, что Россия сейчас владеет территориями, которые Китай считает своими историческими землями, оккупированными Российской Империей и позже СССР).

Российские вдовы для китайских женихов

Следует понимать, что бизнес – это не абстракция, а людей в Китае много. Да, там есть свои демографические проблемы (и значительные), однако, в "Поднебесной" нашли выход. Это – "русские вдовы".

Обратите внимание! Женитьба на россиянке для многих современных китайцев является едва ли не единственным выходом решения матримониальных проблем. Из-за аферы с искусственным сокращением рождаемости в Китае возник существенный перекос в количестве женщин и мужчин.



Китайские традиции предусматривают выплату семьей жениха значительной суммы денег за невесту, а также рекомендуют иметь собственное жилье (это, кстати, одна из причин ипотечного пузыря на рынке жилья).



Понравятся ли русские вдовы китайским женихам / фото Getty Images

Для китайца женитьба на россиянке позволяет этих расходов и проблем избежать. Это создает спрос – такая практика существует уже несколько десятилетий.

Для русских женщин китайский мужчина также является хорошим выбором. Он преимущественно не пьет, зарабатывает деньги и может повезти куда-то на море, купить подарок или даже цветы, также китайские традиции не одобряют домашнее насилие со стороны мужчины (кстати, в России оно декриминализировано и является едва ли не главной причиной женской смертности в стране), а те же традиции не против доминирования женщины в семье.

Он преимущественно не пьет, зарабатывает деньги и может повезти куда-то на море, купить подарок или даже цветы, также китайские традиции не одобряют домашнее насилие со стороны мужчины (кстати, в России оно декриминализировано и является едва ли не главной причиной женской смертности в стране), а те же традиции не против доминирования женщины в семье. Для жительниц депрессивных российских регионов, Бурятии, Тувы, Якутии и многих других, бракосочетание с гражданином КНР является счастливым билетом и шансом вырваться из российской реальности.

Уничтожение большого количества русских мужчин на войне и в результате алкоголизма существенно повышает предложение. В этой ситуации россиянкам могут помочь "гробовые" – эти деньги они смогут инвестировать для победы в соревновании за жениха. Другим вариантом может быть насыщение рынка "спросом", то есть китайскими невестами.

Этот процесс уже активно продолжается и через несколько лет мы можем не узнать восточную часть Российской Федерации. Конечно, если она будет к тому времени еще существовать.